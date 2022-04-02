2 квітня працюватиме 7 гумкоридорів

На фото евакуація мешканців Луганської області 1 квітня. Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

На 2 квітня погодили роботу 7 гуманітарних коридорів у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "На 2 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів".

Деталі: Коридори працюватимуть за маршрутами:

З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті (Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя).



(Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). З Бердянська до Запоріжжя (Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

(Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі. Рубіжне – Бахмут (Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут).



(Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут). С. Нижнє – Бахмут (Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут).



(Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут). Сєвєродонецьк – Бахмут (Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут).

(Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут). Попасна – Бахмут.

Лисичанськ – Бахмут.