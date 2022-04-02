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2 квітня працюватиме 7 гумкоридорів

Ірина БалачукСубота, 2 квітня 2022, 10:08
2 квітня працюватиме 7 гумкоридорів
На фото евакуація мешканців Луганської області 1 квітня. Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

На 2 квітня погодили роботу 7 гуманітарних коридорів у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "На 2 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів".

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Деталі: Коридори працюватимуть за маршрутами:

  • З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті (Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя).
  • З Бердянська до Запоріжжя (Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
  • Рубіжне – Бахмут (Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут).
  • С. Нижнє – Бахмут (Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут).
  • Сєвєродонецьк – Бахмут (Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут).
  • Попасна – Бахмут.
  • Лисичанськ – Бахмут.

Теми: Українавійнаевакуація
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