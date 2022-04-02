Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

2 квітня працюватиме 7 гумкоридорів

Ірина БалачукСубота, 2 квітня 2022, 10:08
На фото евакуація мешканців Луганської області 1 квітня. Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

На 2 квітня погодили роботу 7 гуманітарних коридорів у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова Верещук: "На 2 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів".

Деталі: Коридори працюватимуть за маршрутами:

  • З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті (Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя).
  • З Бердянська до Запоріжжя (Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
  • Рубіжне – Бахмут (Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут).
  • С. Нижнє – Бахмут (Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут).
  • Сєвєродонецьк – Бахмут (Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут).
  • Попасна – Бахмут.
  • Лисичанськ – Бахмут.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Українавійнаевакуація
Головне сьогодні

Білий дім: США хочуть поставити РФ перед вибором між виснаженням резервів і дефолтом

Росія шукає нових дурнів серед курсантів, щоб відправити на забій - Зеленський

На Львівщині та Дніпропетровщині нові вибухи

Лавров прикривається "переговорами", щоб відкинути звинувачення у звірствах РФ в Бучі

відеоЗМІ: "Кадировці", що хвалилися захопленням Маріуполя, "героїчні" відео знімали в одному сквері

фотоКиївщина: чоловік загинув від вибуху його замінованої автівки

Усі новини...
Україна
Росія спробує окопатися на півдні і сході і диктувати умови, а з інших територій піде – Подоляк
Україна вперше збила російський вертоліт британським ПЗРК Starstreak – ЗМІ
Якщо завтра мир
Останні новини
05:40
Intel зупинила діяльність в Росії
04:40
оновленоСША дадуть Україні "Джавелінів" на 100 млн доларів
03:50
фотоТіла лежали на вулицях Бучі під час окупації росіянами — розвідка Британії
03:00
відеоБуча: NYT опублікував відео, як росіяни вбили велосипедиста
02:04
Гостомель: Зниклими вважаються понад 400 людей
01:48
Польща наполягає на розширенні енергетичних санкцій проти РФ
01:35
Білий дім: США хочуть поставити РФ перед вибором між виснаженням резервів і дефолтом
01:11
Молдова отримає на допомогу українським біженцям близько €700 млн
00:56
США оголосили санкції проти найбільшої російської платформи в даркнеті Hydra
00:38
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих за добу на Донеччині
Усі новини...