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Україна вперше збила російський вертоліт британським ПЗРК Starstreak – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 2 квітня 2022, 10:32

Українські військові, ймовірно, вперше збили російський вертоліт з найсучаснішого портативного ракетного комплексу Британії Starstreak .

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

На відео видно, що високошвидкісний снаряд Starstreak, який вражає цілі трьома кінетичними дротиками, розбиває Мі-28Н на дві частини над східною Луганською областю, повідомляє видання.

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На кадрах видно, як вольфрамові дротики відрізають хвіст російському гвинтокрилу.

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Джерело в Міністерстві оборони Британії повідомило, що зенітна система використовується в Україні майже тиждень, і вважає, що на відео з Луганської області зображена робота системи Starstreak.

Нагадаємо, 31 березня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні буде відправлено більше летального озброєння для протистояння російській агресії.

Теми: Велика БританіязброявійнаУкраїна
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