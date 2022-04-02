Україна вперше збила російський вертоліт британським ПЗРК Starstreak – ЗМІ

Українські військові, ймовірно, вперше збили російський вертоліт з найсучаснішого портативного ракетного комплексу Британії Starstreak .

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

На відео видно, що високошвидкісний снаряд Starstreak, який вражає цілі трьома кінетичними дротиками, розбиває Мі-28Н на дві частини над східною Луганською областю, повідомляє видання.

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На кадрах видно, як вольфрамові дротики відрізають хвіст російському гвинтокрилу.

The Times is reporting that this shootdown of a Russian Mi-28 was by a British Starstreak SAM pic.twitter.com/zsQb1DkQ74 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 2, 2022

ВІДЕО ДНЯ

Джерело в Міністерстві оборони Британії повідомило, що зенітна система використовується в Україні майже тиждень, і вважає, що на відео з Луганської області зображена робота системи Starstreak.

Нагадаємо, 31 березня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні буде відправлено більше летального озброєння для протистояння російській агресії.