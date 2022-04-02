Полтавщина: У Кременчуці били по промислових об'єктах, є постраждалі

Цієї ночі російські війська вдарили по Полтаві не менш як чотирма ракетами, а по Кременчуку ракетами били щонайменше три літаки – є постраждалі.

Джерело: голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін

Пряма мова: "Ця ніч була неспокійною на Полтавщині. Після першої години сьогодні не менше 4 ракет вдарили по місту Полтава. На даний час постраждалих та загиблих немає. Рятувальники працюють на цих об'єктах.

Що стосується Кременчука, то о 6-й годині ранку не менше трьох літаків завдали ракетних ударів по промислових об'єктах Кременчука. Є пожежа, працюють рятувальники. Попередня інформація така, що є постраждалі і, можливо, загиблі. Пізніше будемо мати більш детальну інформацію".

Деталі: Лунін закликав громадян спускатися в укриття під час повітряної тривоги. За його словами, він сам провів ніч в укритті – і "дуже мало людей" спускаються у сховок навіть у порівнянні з тим, як було два тижні тому.

Керівник області також закликав не публікувати фотографії та відео місць обстрілів.

Цьому передувало: Повідомлялося, що в ніч на 2 квітня у Полтаві був ракетний удар по одному з інфраструктурних об’єктів, а в Кременчуці – багато ударів по інфраструктурних об’єктах і житлових будинках.