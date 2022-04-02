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Полтавщина: У Кременчуці били по промислових об'єктах, є постраждалі

Олена РощінаСубота, 2 квітня 2022, 10:40

Цієї ночі російські війська вдарили по Полтаві не менш як чотирма ракетами, а по Кременчуку ракетами били щонайменше три літаки – є постраждалі.   

Джерело: голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін 

Пряма мова: "Ця ніч була неспокійною на Полтавщині. Після першої години сьогодні не менше 4 ракет вдарили по місту Полтава. На даний час постраждалих та загиблих немає. Рятувальники працюють на цих об'єктах. 

Що стосується Кременчука, то о 6-й годині ранку не менше трьох літаків завдали ракетних ударів по промислових об'єктах Кременчука. Є пожежа, працюють рятувальники. Попередня інформація така, що є постраждалі і, можливо, загиблі. Пізніше будемо мати більш детальну інформацію".  

Деталі: Лунін закликав громадян спускатися в укриття під час повітряної тривоги. За його словами, він сам провів ніч в укритті – і "дуже мало людей" спускаються у сховок навіть у порівнянні з тим, як було два тижні тому. 

Керівник області також закликав не публікувати фотографії та відео місць обстрілів.

Цьому передувало: Повідомлялося, що в ніч на 2 квітня у Полтаві був ракетний удар по одному з інфраструктурних об’єктів, а в Кременчуці – багато ударів по інфраструктурних об’єктах і житлових будинках.

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Теми: ПолтаваПолтавська областьвійна
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