Під обстрілами евакуювали 250 людей з Луганщини – ОДА

На Луганщині 2 квітня з Гірської громади евакуювали 60 осіб, з Рубіжного – 80, з Кремінної – 118.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За словами Гайдая, обстріли не вщухають, але евакуація відбувається щодня.

Загалом за 2 квітня врятовано від російської агресії понад 250 осіб.

Зазначається, що дуже багато бажаючих виїхати з Лисичанська, звідки вчора евакуювали 1300 жителів.

Пряма мова Гайдая: Звісно, при наявності "режиму тиші" вивозити людей трохи безпечніше, але в деяких містах обстріли росіяни не припиняють, попри будь-які домовленості. Як от у Гірському – і вчора, і сьогодні ситуація там вкрай небезпечна. Втім, нам вдалося за ранок врятувати вже 60 мешканців.

За добу росіяни обстріляли майже кожен населений пункт цієї громади. Залишатися у Гірському вкрай небезпечно. Тим українцям, хто ще там, намагаємося доставити харчі. Евакуація триває".