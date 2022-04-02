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Під обстрілами евакуювали 250 людей з Луганщини – ОДА

Роман ПетренкоСубота, 2 квітня 2022, 11:28
Під обстрілами евакуювали 250 людей з Луганщини – ОДА
фото Гайдая

На Луганщині 2 квітня з Гірської громади евакуювали 60 осіб, з Рубіжного – 80, з Кремінної – 118.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За словами Гайдая, обстріли не вщухають, але евакуація відбувається щодня.

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Загалом за 2 квітня врятовано від російської агресії понад 250 осіб.

Зазначається, що дуже багато бажаючих виїхати з Лисичанська, звідки вчора евакуювали 1300 жителів.

Пряма мова Гайдая: Звісно, при наявності "режиму тиші" вивозити людей трохи безпечніше, але в деяких містах обстріли росіяни не припиняють, попри будь-які домовленості. Як от у Гірському – і вчора, і сьогодні ситуація там вкрай небезпечна. Втім, нам вдалося за ранок врятувати вже 60 мешканців.

ВІДЕО ДНЯ

За добу росіяни обстріляли майже кожен населений пункт цієї громади. Залишатися у Гірському вкрай небезпечно. Тим українцям, хто ще там, намагаємося доставити харчі. Евакуація триває".

Теми: Луганська областьевакуаціявійна
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