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"Бойові" 100 тисяч: Кабмін передбачив відшкодування за поранення й полон

Олена РощінаСубота, 2 квітня 2022, 11:31

Українським захисникам і захисницям, які отримали поранення в бою чи потрапили в полон, будуть виплачувати по 100 000 гривень.

Джерело: Міністерство оборони України з посиланням на постанову Кабміну

Деталі: 1 квітня на засіданні уряду було ухвалене рішення про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 28 лютого 2022 року №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану".

Зокрема, прийняті зміни дозволять включати до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 000 гривень, осіб які;

- у зв’язку з пораненням, пов’язаних із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, включаючи час переміщення з одного в інший лікарняні заклади, або ж перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;

- особам, захопленим у полон або ж стали заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні;

- особам, що загинули, або померли внаслідок отриманих травм чи поранень – за весь місяць, у якому особа загинула.

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Окрім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги у разі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу.

Теми: війнагрошіЗбройні силиКабінет міністрів
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