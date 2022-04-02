У допомозі Україні Німеччина не має робити необдуманих кроків - віцеканцлер Габек

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відкинув заклики України надати ще більшу підтримку в боротьбі з Росією з міркувань безпеки власної країни.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю Rheinische Post.

"У всьому, що ми робимо, ми дуже обережні, щоб не робити будь-яких необдуманих кроків, які можуть зробити Німеччину мішенню для Росії", - сказав він.

За словами Габека, Україні важко це зрозуміти.

"Але в політиці немає морально бездоганної позиції. Та завжди є міркування про запобігання більшому злу. Всі політичні кроки є похідними від цього", - додав він.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на президенті РФ Владімірі Путіні, і лише він може зупинити цю війну.

ПНагадаємо, після нападу Росії на Україну міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив українському послу в Берліні, що Україні залишилось "всього декілька годин", тому виступив проти поставок зброї Києву та відключення РФ від SWIFT.