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У допомозі Україні Німеччина не має робити необдуманих кроків - віцеканцлер Габек

"Європейська правда"Субота, 2 квітня 2022, 11:45

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відкинув заклики України надати ще більшу підтримку в боротьбі з Росією з міркувань безпеки власної країни.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю  Rheinische Post.

 "У всьому, що ми робимо, ми дуже обережні, щоб не робити будь-яких необдуманих кроків, які можуть зробити Німеччину мішенню для Росії", - сказав він.

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За словами Габека, Україні важко це зрозуміти.

"Але в політиці немає морально бездоганної позиції. Та завжди є міркування про запобігання більшому злу. Всі політичні кроки є похідними від цього", - додав він.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на президенті РФ Владімірі Путіні, і лише він може зупинити цю війну.

ПНагадаємо, після нападу Росії на Україну міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив українському послу в Берліні, що Україні залишилось "всього декілька годин", тому виступив проти поставок зброї Києву та відключення РФ від SWIFT.

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Теми: НімеччинаУкраїна
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