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Папа Римський розглядає можливість візиту в Україну

"Європейська правда"Субота, 2 квітня 2022, 12:40

Папа Римський Франциск заявив, що розглядає можливість візиту до столиці України попри війну Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На запитання репортера під час польоту на Мальту, чи розглядає він запрошення, зроблене українською політичною та релігійною владою, Франциск відповів: "Так, воно на столі". 

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Папа Франциск більше не повідомив жодних подробиць.

Минулого місяця мер Києва Віталій Кличко надіслав листа Папі Франциску, в якому закликав його відвідати столицю, заявивши, що його присутність буде "ключовою для порятунку життів та прокладання шляху до миру".

Президент України Володимир Зеленський наприкінці березня також запрошував Папу Римського Франциска приїхати з візитом до України.

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Папа Франциск неодноразово засуджував війну, розв’язану Росією в Україні, і закликав припинити вбивства.

Теми: релігіяПапа Римський
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