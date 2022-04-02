ГУР дізналося імена росіян, які з артилерії обстрілюють українські міста
Субота, 2 квітня 2022, 13:19
Головне управління розвідки оприлюднило дані військових злочинців – військовослужбовців 291 артилерійської бригади, які беруть участь у бомбардуванні українських населених пунктів.
Джерело: ГУР
Деталі: Усі вони служать у 291 артилерійській бригаді 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.
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Вони дислокуються у Республіці Інгушетія, Сунженському р-ні, н.п. Троїцька.
Серед даних – імена сотень військових, їх звання, посади, дати народження та особисті номери.
Увесь список можна побачити на сайті ГУР.
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