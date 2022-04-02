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ГУР дізналося імена росіян, які з артилерії обстрілюють українські міста

Роман ПетренкоСубота, 2 квітня 2022, 13:19

Головне управління розвідки оприлюднило дані військових злочинців – військовослужбовців 291 артилерійської бригади, які беруть участь у бомбардуванні українських населених пунктів.

Джерело: ГУР

Деталі: Усі вони служать у 291 артилерійській бригаді 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Вони дислокуються у Республіці Інгушетія, Сунженському р-ні, н.п. Троїцька.

Серед даних – імена сотень військових, їх звання, посади, дати народження та особисті номери.

Увесь список можна побачити на сайті ГУР.

Теми: Росіявійнаокупація
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