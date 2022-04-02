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На Сумщину зайшло багато ворожих військ з Росії – голова області

Ірина БалачукСубота, 2 квітня 2022, 13:32
Знищена ворожа техніка на Сумщині. Фото з Telegram Живицького

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що в область зайшла велика кількість ворожих військ з території Росії.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Конотопський район: велика кількість ворожих військ зайшла з території Росії.

Сформований умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотному напрямку на Росію".

Деталі: За словами Живицького, росіяни "дуже бояться місцевих жителів і наших військових", тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон.

У Бурині 1 квітня окупанти обстріляли будинки мирних жителів (один чоловік отримав вогнепальне наскрізне поранення, він госпіталізований), а також цивільну машину з людьми – двох осіб із вогнепальними пораненнями госпіталізували.

За словами голови облВА, 31 березня до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов’язівка, 1 квітня чоловік помер.

У Шосткинському районі ввечері 31 березня між Білопіллям та Путивлем російські військові затримали цивільну машину з людьми, у них забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Але після цього зв’язок із затриманими зник. Станом на 1 квітня їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені.

У Сумському районі окупанти вели хаотичний вогонь по с. Басівка, пошкоджені нежитлові приміщення.

Також 1 березня стало відомо, що до російського полону потрапив військовий Збройних сил України. За словами Живицького, довгий час хлопець не виходив на зв’язок із рідними, а 1 березня його матері надійшло відео у вайбері, що сина захопили в полон.

Голова області закликав мешканців дослухатися до повідомлень влади. Він нагадав, що ще два дні тому оголосили про небезпеку пересування для цивільного населення у Конотопському районі та на півночі Роменського району.

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Теми: Сумська областьвійна
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