Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Сумщину зайшло багато ворожих військ з Росії – голова області

Ірина БалачукСубота, 2 квітня 2022, 13:32
На Сумщину зайшло багато ворожих військ з Росії – голова області
Знищена ворожа техніка на Сумщині. Фото з Telegram Живицького

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що в область зайшла велика кількість ворожих військ з території Росії.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Конотопський район: велика кількість ворожих військ зайшла з території Росії.

Реклама:

Сформований умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотному напрямку на Росію".

Деталі: За словами Живицького, росіяни "дуже бояться місцевих жителів і наших військових", тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон.

У Бурині 1 квітня окупанти обстріляли будинки мирних жителів (один чоловік отримав вогнепальне наскрізне поранення, він госпіталізований), а також цивільну машину з людьми – двох осіб із вогнепальними пораненнями госпіталізували.

За словами голови облВА, 31 березня до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов’язівка, 1 квітня чоловік помер.

У Шосткинському районі ввечері 31 березня між Білопіллям та Путивлем російські військові затримали цивільну машину з людьми, у них забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Але після цього зв’язок із затриманими зник. Станом на 1 квітня їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені.

У Сумському районі окупанти вели хаотичний вогонь по с. Басівка, пошкоджені нежитлові приміщення.

Також 1 березня стало відомо, що до російського полону потрапив військовий Збройних сил України. За словами Живицького, довгий час хлопець не виходив на зв’язок із рідними, а 1 березня його матері надійшло відео у вайбері, що сина захопили в полон.

Голова області закликав мешканців дослухатися до повідомлень влади. Він нагадав, що ще два дні тому оголосили про небезпеку пересування для цивільного населення у Конотопському районі та на півночі Роменського району.

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Сумська область
Росіяни опівдні обстріляли прикордоння Сумщини: 4 поранених, зруйновані будинки
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: