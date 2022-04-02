За час війни з РФ більше пів мільйона українців повернулись з-за кордону

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернулися 620 тисяч українців.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "З 24 лютого на вїзд в Україну оформлено 620 тисяч громадян України.

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В останній період ми відмічаємо збільшення кількості громадян України, які повертаються додому. І якщо в перші тижні більшість українців, які їхали на в'їзд становили чоловіки, то зараз ми бачимо, що збільшення відбувається за рахунок інших категорій осіб, зокрема жінок та дітей".

Деталі: За словами Демченка, зараз в середньому за добу кордон перетинає 50-60 тис. громадян в обидвох напрямках, а в перші тижні війни цей показник був на рівні 120-130 тис. осіб.

За попередню добу - 1 квітня - західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 54 тисячі осіб та більше 14 тисяч транспортних засобів.

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Територію України минулої доби покинули майже 32 тисячі осіб. Прибули в нашу країну майже 23 тисячі осіб, понад 19 тисяч з них – українці.