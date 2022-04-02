Росіяни перебили газогін на Луганщині – майже вся область без газу
Субота, 2 квітня 2022, 15:54
Під Сєвєродонецьком росіяни перебили газогін діаметром 500 мм, майже вся область без газу, повідомили в Луганській ОДА.
Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram
Дослівно: "Місце аварії знаходиться в зоні активних бойових дій. Наразі у ремонтників немає можливості туди дістатися. Деякий час після влучання палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки.
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Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Втім, без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.
Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонента), з них 30 повністю та 6 частково".