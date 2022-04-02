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Росіяни перебили газогін на Луганщині – майже вся область без газу

Роман ПетренкоСубота, 2 квітня 2022, 15:54

Під Сєвєродонецьком росіяни перебили газогін діаметром 500 мм, майже вся область без газу, повідомили в Луганській ОДА.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "Місце аварії знаходиться в зоні активних бойових дій. Наразі у ремонтників немає можливості туди дістатися. Деякий час після влучання палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки.

Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Втім, без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.

Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонента), з них 30 повністю та 6 частково".

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Теми: Луганська областьвійнагазРосія
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