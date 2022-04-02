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Росіяни перебили газогін на Луганщині – майже вся область без газу

Роман ПетренкоСубота, 2 квітня 2022, 15:54
Росіяни перебили газогін на Луганщині – майже вся область без газу

Під Сєвєродонецьком росіяни перебили газогін діаметром 500 мм, майже вся область без газу, повідомили в Луганській ОДА.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "Місце аварії знаходиться в зоні активних бойових дій. Наразі у ремонтників немає можливості туди дістатися. Деякий час після влучання палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки.

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Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Втім, без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.

Загалом без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонента), з них 30 повністю та 6 частково".

Теми: Луганська областьвійнагазРосія
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