Щоб припинити вбивства українців, санкцій проти РФ недостатньо - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликає міжнародних партнерів до більш рішучих дій проти російського агресора, аби той припинив війну проти України.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів (85% нафти – танкери).

Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця".