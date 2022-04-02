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Щоб припинити вбивства українців, санкцій проти РФ недостатньо - Подоляк

Валентина РоманенкоСубота, 2 квітня 2022, 16:03
Щоб припинити вбивства українців, санкцій проти РФ недостатньо - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликає міжнародних партнерів до більш рішучих дій проти російського агресора, аби той припинив війну проти України.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів (85% нафти – танкери).

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Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця".

Теми: війнаОфіс президента
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