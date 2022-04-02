На звільнених територіях Київщини комендантська година триватиме 2 доби

У Броварському, Вишгородському та Бучанському районах Київської області, які були звільнені від окупантів, запровадять посилену комендантську годину на 2 доби.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова Павлюка: "У населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, що знаходилися під російською окупацією та були звільнені українськими силами оборони, комендантську годину посилено! На території цих міст та сіл обмеження діятимуть з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня".

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Деталі: За словами голови облВА, у цей час категорично забороняється перебувати на вулицях населених пунктів та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки. Мешканці можуть виходити на вулицю тільки під час сигналу тривоги, щоб перейти в укриття.

Такі обмеження вводять для того, щоб прибрати наслідки російської агресії – зачистити та розмінувати території.

Павлюк закликав людей, які виїхали з цих районів поки що утриматися від повернення додому.

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На решті території Київщини комендантська година триватиме щоденно з 21:00 до 6:00.