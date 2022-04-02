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На місяць війни Україна витрачає 10 мільярдів доларів – нарада у Зеленського

Катерина ТищенкоСубота, 2 квітня 2022, 16:29
На місяць війни Україна витрачає 10 мільярдів доларів – нарада у Зеленського
нарада 2 квітня, фото ОП

На місяць воєнних дій Україна витрачає приблизно 10 млрд доларів США.

Джерело: дані за підсумками наради президента Володимира Зеленського з економічними блоками Офісу президента та Кабінету міністрів, повідомляє сайт глави держави

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Дослівно: "За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд доларів США".

Деталі: Учасники наради обговорили стан української економіки на другому місяці опору нашої держави військовому вторгненню Росії, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.

Зокрема, обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень.

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Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

Теми: війнагрошіЗеленський
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