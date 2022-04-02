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На місяць війни Україна витрачає 10 мільярдів доларів – нарада у Зеленського

Катерина ТищенкоСубота, 2 квітня 2022, 16:29
нарада 2 квітня, фото ОП

На місяць воєнних дій Україна витрачає приблизно 10 млрд доларів США.

Джерело: дані за підсумками наради президента Володимира Зеленського з економічними блоками Офісу президента та Кабінету міністрів, повідомляє сайт глави держави

Дослівно: "За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд доларів США".

Деталі: Учасники наради обговорили стан української економіки на другому місяці опору нашої держави військовому вторгненню Росії, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.

Зокрема, обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень.

Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

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Теми: війнагрошіЗеленський
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