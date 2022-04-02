Через підрив дамби з берегів вийшла річка на Донеччині
Субота, 2 квітня 2022, 16:47
Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець виходить із берегів.
Джерело: "Новости Донбасса"
Деталі: Дамбу на Оскольському водосховищі було зруйновано днями. Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенку та Святогірська.
Депутат Святогірської міської ради Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської Лаври.