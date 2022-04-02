Через підрив дамби з берегів вийшла річка на Донеччині

Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець виходить із берегів.

Джерело: "Новости Донбасса"

Деталі: Дамбу на Оскольському водосховищі було зруйновано днями. Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенку та Святогірська.

Депутат Святогірської міської ради Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської Лаври.