Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Через підрив дамби з берегів вийшла річка на Донеччині

Роман ПетренкоСубота, 2 квітня 2022, 16:47
фото новости донбасса

Через підрив дамби у Харківській області річка Сіверський Донець виходить із берегів.

Джерело: "Новости Донбасса"

Деталі: Дамбу на Оскольському водосховищі було зруйновано днями. Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенку та Святогірська.

Депутат Святогірської міської ради Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у Facebook відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської Лаври.

 

Теми: Донецька областьводавійнаРосія
Головне сьогодні

Тіла вбитих у Бучі почали з'являтися на вулицях 11 березня, коли туди зайшли війська РФ – знімки супутника

Медведєв емоційно відреагував на висилку дипломатів РФ із низки країн

ЄС розглядає альтернативу ембарго для нафти та вугілля з РФ – WSJ

Зеленський про статтю РИА Новости: Один з доказів для майбутнього трибуналу

Лавров каже, що є шанси на угоду з українськими перемовниками

"Прямий" і "П’ятий" заявили, що їх відключили від цифрового мовлення

Усі новини...
Донецька область
Росія прагне захопити Херсонську, Донецьку й Луганську області повністю – зведення Генштабу
Донеччина: 7 людей загинуло у п'ятницю через обстріли росіян
Донеччина: загарбники за добу вбили 5 цивільних і поранили 22
Останні новини
01:52
У Пентагоні розповіли про нові пакети допомоги Україні
01:50
Ще більше літаків перекинули США у Польщу
01:35
Фінський міністр очікує, що ЄС накладе заборону на російську нафту
01:14
Верещук : Близько 600 росіян перебувають у полоні в Україні
01:05
Відповідь Заходу на трагедію в Бучі та боротьба за ембарго: економічні підсумки
00:58
Росіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnb
00:45
Зеленський: Готуємося до жорстокості росіян на Донбасі і біля Харкова
00:34
Росіяни запустили нову-стару пропаганду про масові вбивства в Україні – Зеленський
00:26
Через війну знищено три торгових центри Епіцентру
00:23
США схвалили продаж Болгарії винищувачів F-16
Усі новини...