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Полтавщина: росіяни обстріляли Миргород, пошкоджено аеропорт

Катерина ТищенкоСубота, 2 квітня 2022, 20:39
Полтавщина: росіяни обстріляли Миргород, пошкоджено аеропорт
Дмитро Лунін, фото: Полтавщина

Російські війська обстріляли об’єкти інфраструктури в Миргороді Полтавської області, пошкоджено злітну смугу аеропорту.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram і в ефірі Радіо НВ

Дослівно: "Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає".

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Оновлено: Пізніше Лунін повідомив, що удар по Миргороду війська РФ нанесли о 16:50. Внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.

Водночас українська ППО знищила декілька ворожих крилатих ракет.

Деталі: Перед цим голова ОВА повідомив, що під час повітряної тривоги у суботу вдень Збройні сили України збили дві ракети над Полтавщиною.

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Голова ОВА також розповів про нічні обстріли Полтавщини.

Пряма мова: "Після 1 години була обстріляна Полтава, наші об’єкти інфраструктури зазнали удару від 4 ракет. На зараз всі наслідки цієї атаки вже ліквідовані, жодна людина не постраждала.

Що стосується міста Кременчук, там були більш потужні удари по місту. Зазнала ударів промислова зона, зараз іде пожежа. По деяких місцях вона ліквідована".

Більше деталей: За словами Луніна, на цей час до лікарні Кременчука не звернулася жодна людина, постраждала від обстрілу. Однак остаточно можна буде говорити про постраждалих після ліквідації пожеж, наголосив він.

Що передувало: В ніч на суботу російські війська завдали удару по одному з інфраструктурних обʼєктів Полтави. Вранці – удари по Кременчуку по інфраструктурних обʼєктах. 

Теми: війнаПолтавська областьаеропортаеродром
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