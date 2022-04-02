Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі заявили, що хочуть припинення війни, але після досягнення своїх цілей

Катерина ТищенкоСубота, 2 квітня 2022, 21:14
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про важливість продовження переговорів з Україною, щоб "цілі військової операції були досягнуті якнайшвидше і бойові дії припинилися".

Джерело: Пєсков в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1", повідомляє БЕЛТА

Пряма мова: "Ми були б раді продовжувати переговори саме в Білорусі. Але цього не хочуть українці. Для них це чомусь або незручно, або з якихось інших причин. Але погодьтеся, що головне – намацати те місце, де ми сходимося з українськими перемовниками.

І головне, щоб вони продовжувалися. Хоч у Стамбулі, хоч десь. Але головне, щоб тривали. Тому що зрештою всі хочуть, щоб цілі військової операції (війни проти України - ред.) були досягнуті якнайшвидше і ці бойові дії припинилися. Це можливо шляхом цих мирних переговорів. Хоча вони йдуть непросто".

Деталі: Пєсков також заявив, що так звана "демілітаризація" України "йде повним ходом", і військова інфраструктура нашої країни багато в чому зруйнована, що є однією з важливих цілей війни.

Представник Кремля також сподівається, що міфічні "націоналістичні уподобання" в Україні почнуть відмирати.

Пряма мова: "Ми все ж таки розраховуємо і сподіваємось на те, що так чи інакше такі прояви націоналістичних ідей будуть заборонені в Україні. Ми сподіваємося, що все-таки російська мова відновить свої позиції в Україні".

ВІДЕО ДНЯ

"Ми сподіваємось на те, що Україна все-таки стане вільною країною щодо інформаційних потоків. І, принаймні, жителі України зможуть обирати між українськими ЗМІ, російськими ЗМІ, білоруськими ЗМІ. Принаймні вони самі складатимуть свою думку про те, що таке добре, що таке погано. І в результаті цього всього ми сподіваємося, що ці всі націоналістичні уподобання українців почнуть потихеньку відмирати".

Теми: Росіяпереговоривійна
Головне сьогодні

Луганщина: Ворог стягує сили, за 3-4 дні буде наступати – Гайдай

Жириновський таки помер

фото, відеоРосіяни знищили завод на Дніпропетровщині

фото, відеоСБУ здобула секретні карти та списки російських окупантів, які померли на Донеччині

Мер Рубіжного здає окупантам проукраїнських активістів – голова області

Росіяни втратили вже 150 літаків та майже 700 танків на війні - Генштаб

Усі новини...
Росія
За добу жодного запуску ракет чи вильотів авіації з території Білорусі – опозиційні журналісти
Нацгвардійці показали завойовані трофеї: САУ та плавучий бронетранспортер
Бійці "Азова" за добу знищили 2 танки і взяли в полон військових РФ
Останні новини
14:39
Росія розглядає голод як зброю – Зеленський
14:37
ЄС додасть до списку санкцій Грефа, Дерипаску та дочок Путіна – медіа
14:24
Сербія буде йти в ЄС, але зберігатиме дружбу з Росією – президент
14:21
Херсонщина: мер Скадовська поїхав через погрози російських окупантів
14:18
Показник непрацюючих кредитів суттєво покращився через виведення з ринку банків РФ – НБУ
14:09
"Якщо можете – евакуюйтеся": влада звернулася до жителів трьох областей
14:00
"Буча... Як це пережити і що з цим робити?" – Чаплигіна
13:52
Зеленський: "Дефіцит принциповості" окремих лідерів не дає посилити санкції
13:46
фото Росіяни за добу 81 раз обстріляли Луганщину
13:41
Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС - прем’єр-міністр
Усі новини...