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У Кремлі заявили, що хочуть припинення війни, але після досягнення своїх цілей

Катерина ТищенкоСубота, 2 квітня 2022, 21:14
У Кремлі заявили, що хочуть припинення війни, але після досягнення своїх цілей
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про важливість продовження переговорів з Україною, щоб "цілі військової операції були досягнуті якнайшвидше і бойові дії припинилися".

Джерело: Пєсков в інтерв'ю телеканалу "Білорусь 1", повідомляє БЕЛТА

Пряма мова: "Ми були б раді продовжувати переговори саме в Білорусі. Але цього не хочуть українці. Для них це чомусь або незручно, або з якихось інших причин. Але погодьтеся, що головне – намацати те місце, де ми сходимося з українськими перемовниками.

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І головне, щоб вони продовжувалися. Хоч у Стамбулі, хоч десь. Але головне, щоб тривали. Тому що зрештою всі хочуть, щоб цілі військової операції (війни проти України - ред.) були досягнуті якнайшвидше і ці бойові дії припинилися. Це можливо шляхом цих мирних переговорів. Хоча вони йдуть непросто".

Деталі: Пєсков також заявив, що так звана "демілітаризація" України "йде повним ходом", і військова інфраструктура нашої країни багато в чому зруйнована, що є однією з важливих цілей війни.

Представник Кремля також сподівається, що міфічні "націоналістичні уподобання" в Україні почнуть відмирати.

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Пряма мова: "Ми все ж таки розраховуємо і сподіваємось на те, що так чи інакше такі прояви націоналістичних ідей будуть заборонені в Україні. Ми сподіваємося, що все-таки російська мова відновить свої позиції в Україні".

"Ми сподіваємось на те, що Україна все-таки стане вільною країною щодо інформаційних потоків. І, принаймні, жителі України зможуть обирати між українськими ЗМІ, російськими ЗМІ, білоруськими ЗМІ. Принаймні вони самі складатимуть свою думку про те, що таке добре, що таке погано. І в результаті цього всього ми сподіваємося, що ці всі націоналістичні уподобання українців почнуть потихеньку відмирати".

Теми: Росіяпереговоривійна
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