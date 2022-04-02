"Україні потрібна допомога, негайно": президентка Європарламенту після візиту до Києва
Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Україна терміново потребує допомоги партнерів, а того, що вже зроблено - немало, але недостатньо.
Про це вона заявила у відеозверненні після повернення з Києва, пише "Європейська правда".
Роберта Метсола зазначила, на фактично усіх зустрічах в Україні її просили про одне - більше допомоги.
"Україні терміново потрібна допомога. Ми вже надали чимало логістичної, гуманітарної, військової та фінансової підтримки, але цього не достатньо. У Верховній Раді та на зустрічі з президентом Зеленським я пообіцяла, що донесу цей заклик сюди (у Європарламент) та наших колег у різних країнах та різних інституціях", - заявила президентка Європарламенту.
Нагадаємо, Роберта Метсола приїздила до Києва 1 квітня, це стало першим візитом в Україну топ-посадовця органів Євросоюзу з початку повномасштабної війни.
Ukraine needs help. Urgently.#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jfZzGIn7wb— Roberta Metsola (@EP_President) April 2, 2022ВІДЕО ДНЯ
На брифінгу після виступу у Верховній Раді вона заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Європарламенту на шляху отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
1 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами "за".