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Україна у січні отримала від США інформацію, ключову для захисту Києва - WSJ

Субота, 2 квітня 2022, 21:43

У середині січня розвідка США передала найвищому керівництву України детальні плани РФ щодо наступу на Київ, що могло зіграти ключову роль для успішного відбиття наступу на столицю у критично важливі перші дні війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у великому матеріалі The Wall Street Journal.

Видання пише, що під час таємного візиту до Києва в середині січня керівник розвідки Вільям Бьорнс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та надав йому нові дані, отримані США, щодо планів Російської Федерації. 

Зокрема, тоді американська розвідка вже знала про наміри росіян наступати з території Білорусі через зону відчуження, найкоротшим шляхом, та захопити аеропорт у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ. 

У статті також йдеться про взаємодії між лідерами західних урядів в останній місяць перед повномасштабною війною. 

За інформацією журналістів, далеко не всі західні союзники вірили розвідданим США про те, що Путін справді планує вторгнення.

Теми: СШАКиїв
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