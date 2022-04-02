Україна у січні отримала від США інформацію, ключову для захисту Києва - WSJ

У середині січня розвідка США передала найвищому керівництву України детальні плани РФ щодо наступу на Київ, що могло зіграти ключову роль для успішного відбиття наступу на столицю у критично важливі перші дні війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у великому матеріалі The Wall Street Journal.

Видання пише, що під час таємного візиту до Києва в середині січня керівник розвідки Вільям Бьорнс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та надав йому нові дані, отримані США, щодо планів Російської Федерації.

Зокрема, тоді американська розвідка вже знала про наміри росіян наступати з території Білорусі через зону відчуження, найкоротшим шляхом, та захопити аеропорт у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ.

У статті також йдеться про взаємодії між лідерами західних урядів в останній місяць перед повномасштабною війною.

За інформацією журналістів, далеко не всі західні союзники вірили розвідданим США про те, що Путін справді планує вторгнення.