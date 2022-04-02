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Спецпризначенці показали підбитий вертоліт росіян: буде працювати на Україну

Альона Мазуренко Субота, 2 квітня 2022, 21:59
Спецпризначенці показали підбитий вертоліт росіян: буде працювати на Україну

Українські захисники показали фото підбитого російського вертольота, який після ремонту буде допомагати у захисті України від російських загарбників. 

Джерело: командування ССО ЗСУ 

Дослівно: "Вояки Руху опору ССО оглядають російський вертоліт, збитий бійцями Сил оборони України.

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Деталі: Відзначимо, що українські захисники не повідомляють, коли саме і де підбили ворожий вертоліт. 

 
 

Довідка: Судячи з фото, йдеться про ворожий бойовий вертоліт Ка-52. Вартість такого вертольота більше 16 млн доларів.

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Теми: РосіяавіаУкраїнавійна
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