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Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ

"Європейська правда"Субота, 2 квітня 2022, 22:44

Під час дипломатичних взаємодій в останні тижні перед повномасштабною війною канцлер Німеччини нібито пропонував Україні відмовитися від членства в НАТО, щоб уможливити домовленість між США і Заходом та запобігти війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, що грунтується на спілкуванні з джерелами. 

За інформацією журналістів, далеко не всі західні союзники вірили розвідданим США про те, що Путін справді планує вторгнення.

За словами поінформованих осіб у Парижі, розмова президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним 7 лютого, коли президенти 6 годин сиділи на різних краях довгого столу, видалася "ще складнішою, ніж бувало доти". Путін майже увесь час говорив про "історичну єдність Росії та України" і докоряв Заходу за "дволикість", а Макрон намагався повернути розмову до сучасних реалій і до того, що війни не можна допустити. 

Схожим чином, за словами джерел, минула і зустріч з лідером РФ канцлера Німеччини Олафа Шольца 15 лютого - Путін знову пояснював своє бачення історії, а канцлер намагався донести, що міжнародний порядок грунтується на повазі до сучасних кордонів, незалежно від того, як хто бачить минуле, та що у разі війни Захід готовий застосовувати санкції, громадська думка у цих країнах буде закликати до максимальної ізоляції РФ, а також це означатиме кінець тісної співпраці між ФРН і Росією. 

Путін у відповідь на це нібито назвав західних лідерів "слабаками", якщо вони залежні від громадської думки. 

На зустрічі із Зеленським 19 лютого Шольц нібито закликав його відмовитися від євроатлантичного курсу, щоб запобігти війні, у рамках ширшої домовленості між Заходом і Росією щодо безпеки у Європі. Цей пакт нібито мав бути підписаний президентами США та РФ, які б спільно гарантували Україні безпеку.

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Зеленський на це, за даними джерел, відповів, що Путіну не можна довіряти і вірити, що він буде дотримуватися домовленостей, а більшість українців хочуть членства в НАТО.

У Німеччині після цього стурбувалися ще більше. Радники канцлера вважали, що Кремль продовжить тримати війська біля кордонів України, завдаючи їй економічної шкоди, та врешті почне вторгнення. 

За лічені дні до війни відбулася розмова західних лідерів по відеозв’язку. За словами джерел, під час неї Макрон заявив, що Байден, напевно, остання людина, яка ще може запобігти війні, та закликав його спробувати поговорити з Путіним особисто.

Президент США погодився та попросив Макрона виступити посередником і передати це Путіну. 20 лютого президент Франції окремо поговорив з обома, у тому числі обговорював меседжі для потенційної зустрічі.

Проте Путін наступного дня поінформував Макрона, що не зацікавлений у саміті і планує визнати незалежність ОРДЛО. Він також заявив, що НАТО проігнорувало побоювання Росії щодо її безпеки та нібито планує розмістити на території України ядерну зброю.

У цій розмові лідер РФ нібито прямо сказав Макрону, що вони напевно "не будуть спілкуватися якийсь час", але він цінує "щирість розмов" та сподівається, що одного дня діалог відновиться.  

За інформацією видання, у середині січня розвідка США передала Україні детальні плани "бліцкригу" на Київ, які могли зіграти ключову роль в успішному захисті столиці у першу добу війни.

Теми: НімеччинаЗеленськийНАТОвійна
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