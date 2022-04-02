Нацгвардійці показали завойовані трофеї: САУ та плавучий бронетранспортер
Субота, 2 квітня 2022, 22:48
У боях на Київському напрямку українські захисники здобули трофейну російську техніку, зокрема плавучий бронетранспортер та самохідну артилерійську установку.
Джерело: НГУ
Дослівно: "На київському напрямку під час боїв, один з подрозділів Національної гвардії України здобув трофейну російську техніку САУ 2С -3 та МТ-ЛБ".
Деталі: Техніку українські захисники вже відбуксирували в тил.
Повідомляється, що після незначного ремонту ця техніка підсилитить підрозділ, що воює на цьому напрямку.
Нацгвардійці в боях здобули трофейну російську техніку🏆💪🏼— НГУ (@ng_ukraine) April 2, 2022
Яку саме трофейну техніку здобули гвардійці читайте тут: https://t.co/8JxVyvRTvq pic.twitter.com/Yk9dmMHgik
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