Нацгвардійці показали завойовані трофеї: САУ та плавучий бронетранспортер

У боях на Київському напрямку українські захисники здобули трофейну російську техніку, зокрема плавучий бронетранспортер та самохідну артилерійську установку.

Джерело: НГУ

Дослівно: "На київському напрямку під час боїв, один з подрозділів Національної гвардії України здобув трофейну російську техніку САУ 2С -3 та МТ-ЛБ".

Деталі: Техніку українські захисники вже відбуксирували в тил.

Повідомляється, що після незначного ремонту ця техніка підсилитить підрозділ, що воює на цьому напрямку.

Нацгвардійці в боях здобули трофейну російську техніку🏆💪🏼



Яку саме трофейну техніку здобули гвардійці читайте тут: https://t.co/8JxVyvRTvq pic.twitter.com/Yk9dmMHgik — НГУ (@ng_ukraine) April 2, 2022