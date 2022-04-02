Нацгвардійці показали завойовані трофеї: САУ та плавучий бронетранспортер

У боях на Київському напрямку українські захисники здобули трофейну російську техніку, зокрема плавучий бронетранспортер та самохідну артилерійську установку.

Джерело: НГУ

Дослівно: "На київському напрямку під час боїв, один з подрозділів Національної гвардії України здобув трофейну російську техніку САУ 2С -3 та МТ-ЛБ".

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Деталі: Техніку українські захисники вже відбуксирували в тил.

Повідомляється, що після незначного ремонту ця техніка підсилитить підрозділ, що воює на цьому напрямку.