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На Львівщині запустили для ППО бот "Щось летить"

Субота, 2 квітня 2022, 22:52

На Львівщині створили чат-бота, за допомогою якого пильні люди можуть допомогти бійцям протиповітряної оборони.

Джерело: голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький у Telegram

Деталі: Аби авторизуватись, треба знайди у телеграмі чат-бота @rusrocketfly_bot.

Дослівно: "Щоб стати Вартовим Неба, потрібно авторизуватись через номер телефону. Авторизація одноразова. Важливо: чат-бот реагує лише на номери українських мобільних операторів.

Як працює чат-бот "Шось летить"?

Лише коли побачите підозрілий, на вашу думку, літаючий об‘єкт, розкажіть про це:

- спершу вибираєте в меню чат-бота об’єкт, який ви помітили: ракету, літак чи безпілотник;

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- далі бот пропонує вам поділитись своєю геолокацією, ви погоджуєтесь, бот попросить підтвердити ваш намір, підтверджуєте;

- спеціально навчені люди з величезною радістю візьмуть в роботу отриману інформацію і з усмішкою дякуватимуть вам за міцний тил.

Деталі: Розробили цей чат-бот спеціалісти Львівської ОВА спільно з IT-фахівцями, імен яких, з міркувань безпеки, не називають.

Пряма мова: "Нам усім дуже важливо, щоб чат-ботом "Шось летить" почали користуватися якнайбільше уважних людей у всіх регіонах. На кожне повідомлення, яке ви надішлете, будуть реагувати ті, хто сьогодні зі завзяттям прикриває небо над нами. Тому прошу працювати з ботом лише тоді, коли справді помітили щось підозріле в небі.

Наші бійці є міцним щитом. Ми зобов‘язані бути міцним та уважним тилом для них".

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