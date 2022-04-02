Повітряні сили мінусують 8 цілей ворога, зокрема два винищувачі
Субота, 2 квітня 2022, 23:43
У суботу 2 квітня Повітряні сили України вразили вісім повітряних цілей.
Джерело: спікер командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат
Деталі: За даними, оприлюдненими командуванням, підбито:
- 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);
- 1 вертоліт;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 4 крилаті ракети.
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Традиційно наголошується, що ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.