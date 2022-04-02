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Повітряні сили мінусують 8 цілей ворога, зокрема два винищувачі

Валентина РоманенкоСубота, 2 квітня 2022, 23:43
Повітряні сили мінусують 8 цілей ворога, зокрема два винищувачі

У суботу 2 квітня Повітряні сили України вразили вісім повітряних цілей.

Джерело: спікер командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат

Деталі: За даними, оприлюдненими командуванням, підбито:

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- 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);

- 1 вертоліт;

- 1 БпЛА (ОТР);

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- 4 крилаті ракети.

Традиційно наголошується, що ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів.

Теми: війна
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