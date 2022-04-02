Зеленський: Ніхто не подарує нам мир. Маємо вибороти

Президент Володимир Зеленський розповів, що українцям ніхто не подарує мир, ми повинні його вибороти, президент додав, що марно сподіватися, що ворог просто піде.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Минув іще один день нашої оборони. Ще один день із багатьох, які поступово, тяжко, але неухильно наближають нас до миру. До миру, який ніхто нам не подарує. Маємо усвідомлювати це дуже чітко з вами. Бо немає у світі таких суб'єктів, які здатні зупиняти війни й дарувати мир.

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Глобальна архітектура безпеки виявилась неспроможною. Мир для нас не буде і наслідком якихось рішень ворога десь у Москві. Не треба плекати порожніх надій, що вони просто підуть із нашої землі.

Ми можемо тільки вибороти мир. Можемо здобути його в тяжких боях і паралельно – на перемовинах, і паралельно – у щоденній енергійній праці".

Деталі: За словами президента, коли народ захищається у війні на знищення, коли стоїть питання про життя або смерть мільйонів, немає неважливих речей: "І кожен може внести свою лепту в перемогу всіх. Хтось – зі зброєю в руках. Хтось – на роботі. А хтось – теплим словом і допомогою в потрібний момент".