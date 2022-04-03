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Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями

Катерина ТищенкоНеділя, 3 квітня 2022, 00:17
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає нардепів від "Слуги народу", які пропонують змінити слова гімну України, не виставляти себе дурнями.

Джерело: відеозвернення Зеленського, сайт Верховної Ради

Пряма мова: "Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн.

У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти і це треба, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями".

"І навіть якщо випадково за щось подібне проголосують, все одно мого підпису під такими законопроєктами не буде. Не витрачайте час".

Деталі: Президент висловив думку, що авторам цих та подібних пропозицій варто було би взяти зброю в руки та вирушити на поле бою. "Лише там щось зрозумієте", - додав він.

Що передувало: 28 березня двоє народних депутатів від "Слуги народу" – Іван Юнаков та Георгій Мазурашу – внесли до Верховної Ради законопроєкт про зміну слів національного гімну України на такі:

ВІДЕО ДНЯ

"Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!"

"Прийняття проєкту закону та викладення державного гімну України в новій редакції ознаменує новий історичний етап розвитку Української держави, її народу та нації, закріпить перемогу в боротьбі за існування та захисту незалежності", – йдеться в пояснювальній записці.

Теми: ЗеленськийСлуга народуВерховна Рада
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