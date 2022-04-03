Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан, мабуть, загубив чесність десь у контактах з Москвою – Зеленський  

Мазуренко Альона Неділя, 3 квітня 2022, 00:31

Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який виступає проти російських санкцій та допомоги Україні загубив свою "чесність десь у контактах з Москвою".

Джерело: відеозвернення президента 

Пряма мова: "Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не повністю розуміє, що відбувається і що переживається не тільки в Україні, а й в усій Європі. До прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна.

Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші.

Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства.

Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну. Чому так? Уся Європа хоче миру. Уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя в Будапешт або з Харкова у Краків, або з Чернігова у Вільнюс.

Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого?

ВІДЕО ДНЯ

Політики йдуть. А правда залишається. Ось про що я кажу – про правду. І я завжди кажу те, що думаю. Коли я кажу про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. І мені не треба маскувати мої думки. Якщо треба сказати про Німеччину, ми кажемо про Німеччину. Якщо треба сказати про якусь іншу країну, я кажу про якусь іншу країну.

Якщо це війна, то я називаю її війною, а не "спеціальною операцією". Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі.

Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою".

Деталі: За словами Зеленського, для українців головне "думка народу" і український народ підтримує угорський народ так само, як і угорський народ підтримує український народ.

Президент додав, що українці і угорці будуть жити в добросусідстві, а наші меншини мають бути місточками, які нас іще більше об'єднують.

Передісторія: 

Теми: ЗеленськийУгорщинаРосіясанкції
Головне сьогодні

В Італії намагались підпалити віллу пропагандиста Соловйова на озері Комо

Херсонщина: мер Скадовська поїхав через погрози російських окупантів

Луганщина: Ворог стягує сили, за 3-4 дні буде наступати – Гайдай

Жириновський таки помер

фото, відеоРосіяни знищили завод на Дніпропетровщині

фото, відеоСБУ здобула секретні карти та списки російських окупантів, які померли на Донеччині

Усі новини...
Зеленський
Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями
Зеленський подякував українцям за протести на окупованих Росією територіях
Стійкість Маріуполя й інших міст дозволяє ламати тактику ворога - Зеленський
Останні новини
16:56
Портал "Поезія вільних" зібрав понад 10 тисяч віршів про війну
16:51
Мінекономіки: банки повинні активізувати свою кредитну діяльність
16:50
ВВС порахували, що в офіційній статистиці втрат РФ кожен п’ятий – офіцер
16:50
ОП назвав "медійним хайпом" заяву Орбана про перемовини в Будапешті
16:38
фотоPlayboy Ukraine видав спецвипуск, присвячений війні в Україні
16:36
Китайські держкомпанії уникають нових нафтових контрактів із РФ – ЗМІ
16:26
Київ: з початку нападу РФ загинуло 89 цивільних, пошкоджено 167 будинків і 44 школи
16:22
Орбан заявляє, що Путін згоден на "нормандські" переговори у Будапешті про припинення вогню
16:20
Окупанти викрали дружину українського військового у Запорізькій області
16:12
фото Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк: палають 10 багатоповерхівок
Усі новини...