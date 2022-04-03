Орбан, мабуть, загубив чесність десь у контактах з Москвою – Зеленський  

Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який виступає проти російських санкцій та допомоги Україні загубив свою "чесність десь у контактах з Москвою".

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не повністю розуміє, що відбувається і що переживається не тільки в Україні, а й в усій Європі. До прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна.

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Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші.

Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства.

Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну. Чому так? Уся Європа хоче миру. Уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя в Будапешт або з Харкова у Краків, або з Чернігова у Вільнюс.

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Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого?

Політики йдуть. А правда залишається. Ось про що я кажу – про правду. І я завжди кажу те, що думаю. Коли я кажу про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. І мені не треба маскувати мої думки. Якщо треба сказати про Німеччину, ми кажемо про Німеччину. Якщо треба сказати про якусь іншу країну, я кажу про якусь іншу країну.

Якщо це війна, то я називаю її війною, а не "спеціальною операцією". Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі.

Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою".

Деталі: За словами Зеленського, для українців головне "думка народу" і український народ підтримує угорський народ так само, як і угорський народ підтримує український народ.

Президент додав, що українці і угорці будуть жити в добросусідстві, а наші меншини мають бути місточками, які нас іще більше об'єднують.

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