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Інтенсивність обстрілів з боку РФ знизилася – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 3 квітня 2022, 00:43
ілюстративне фото, Радіо Свобода

Інтенсивність нанесення Росією ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї по території України знизилась.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 24.00

Дослівно: "Ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні і авіаційні удари по військових та цивільних об’єктах, але інтенсивність нанесення ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї знизилась".

Деталі: На Сіверщині росіяни завершили виведення підрозділів з територій України до РФ та Білорусі. Основні маршрути руху колон противника пролягають в напрямку населених пунктів Гомельської та Могильовської областей.

Триває виведення до Росії (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії  Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари.

На Поліському напрямку окупанти продовжують виведення підрозділів на територію Білорусі. Під час відведення військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.

На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування Харкова та здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів. Проте у Генштабі відзначають, що інтенсивність обстрілів зменшилась.

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Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку. Ворог намагається проводити розвідку, зокрема й із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив на деякі підрозділи ЗСУ та вести штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході до Вугледару та Мар’їнки. Успіху не досягли.

На Волинському напрямку суттєвих змін у стані та положенні підрозділів окупаційних військ та їх союзників не відзначено.

Повідомляється, що триває підготовка додаткових підрозділів РФ для участі у бойових діях на території України. Планується створення "добровольчих" батальйонів з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців.

Теми: війнаРосія
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