Окупанти обіцяють випустити з Маріуполя іноземців – росЗМІ
Неділя, 3 квітня 2022, 01:23
Російське Міноборони повідомило, що окупанти обіцяють забезпечити евакуацію іноземців з Маріуполя до Бердянська.
Джерело: росЗМІ РИА Новости з посиланням на Міноборони Росії
Деталі: Як пише видання, президент РФ Владамір Путін на прохання президента Туреччини Таїпа Ердогана ухвалив рішення про евакуацію іноземців з Маріуполя до Бердянська.
"Для проведення гумоперації ЗС РФ з 00.00 (за московським часом) 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська і гарантують неухильне дотримання "режиму тиші" на маршруті руху", – пише росЗМІ.
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