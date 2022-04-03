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Окупанти обіцяють випустити з Маріуполя іноземців – росЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 3 квітня 2022, 01:23

Російське Міноборони повідомило, що окупанти обіцяють забезпечити евакуацію іноземців з Маріуполя до Бердянська.

Джерело: росЗМІ РИА Новости з посиланням на Міноборони Росії

Деталі: Як пише видання, президент РФ Владамір Путін на прохання президента Туреччини Таїпа Ердогана ухвалив рішення про евакуацію іноземців з Маріуполя до Бердянська.

"Для проведення гумоперації ЗС РФ з 00.00 (за московським часом) 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська і гарантують неухильне дотримання "режиму тиші" на маршруті руху", – пише росЗМІ.

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Теми: МаріупольвійнаРосіяевакуація
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