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У Маріуполі загинув литовський режисер

Ольга Глущенко Неділя, 3 квітня 2022, 02:12
У Маріуполі загинув литовський режисер
фото: lrytas.lt

У заблокованому Маріуполі загинув відомий литовський режисер Мантас Кведаравічюс.

Джерело: режисер Віталій Манський у Facebook

Пряма мова:"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках".

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Деталі: У 2016 році Кведаравічюс зняв фільм "Маріуполіс" про війну на Донбасі.

Цей фільм називають "людською історією на тлі історичних потрясінь".

Світова прем'єра стрічки відбулась 14 лютого 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

ВІДЕО ДНЯ

Фільм розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.

Теми: Маріупольвійна
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