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У Нью-Йорку сотні людей вийшли підтримати ЗСУ

Ольга Глущенко Неділя, 3 квітня 2022, 03:54
фото: Укрінформ

Сотні людей у Нью-Йорку підтримали українських військових та закликали Штати посилити оборонну допомогу Україні.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Люди з синьо-жовтими прапорами та гаслами зібралися на Мангеттені біля штаб-квартири ООН, аби висловити свою підтримку Збройним Силам України.

Хвилиною мовчання учасники акції вшанували пам’ять полеглих захисників Батьківщини.

"Україні не потрібні американські війська на території нашої країни, - сказав генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов, виступаючи на мітингу. - Але Україні потрібна американська сучасна ефективна зброя. Причому вже сьогодні, якщо не вчора, оскільки вона допоможе зберегти життя багатьох наших співвітчизників і знищуватиме орків".

Учасники акції закликали переконувати на всіх рівнях західні країни в необхідності надавати Україні зброю, у тому числі наступальну, яка допоможе наблизити перемогу вільного світу над злом, посилювати санкції проти Росії.

А також сприяти забезпеченню гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення з Маріуполя та інших міст, що найбільше потерпають від російських обстрілів та бомбувань

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На тротуарі учасники акції на знак підтримки української армії виклали з ліхтариків, стилізованих під свічки, напис "ЗСУ".

 
 

Теми: СШАвійнаЗбройні силиакції
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