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Ворог атакував Одесу з повітря

Ольга Глущенко Неділя, 3 квітня 2022, 07:11
фото: Суспільне Одеса

Російські війська завдали авіаударів по Одесі, у деяких районах міста видно задимлення.

Джерело: Суспільне Одеса з посиланням на ОК "Південь", речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук

Дослівно: "Одесу атакували з повітря. В деяких районах зафіксовані пожежі. Частину ракет збито ППО. Рекомендовано закрити вікна – ОК "Південь".

Деталі: У деяких районах міста видно задимлення, зокрема два осередки займання та сильний дим.

Усі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків.

За попередніми даними жертв немає.

В Одеській ОВА закликали одеситів не заважати працювати відповідним службам.

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"Дякуємо нашим силам ППО і ДСНС", – сказав Братчук.

 
Фото: Суспільне Одеса
 
Фото: Думская

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Теми: ОдесавійнаРосія
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