Ворог атакував Одесу з повітря
Російські війська завдали авіаударів по Одесі, у деяких районах міста видно задимлення.
Джерело: Суспільне Одеса з посиланням на ОК "Південь", речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук
Дослівно: "Одесу атакували з повітря. В деяких районах зафіксовані пожежі. Частину ракет збито ППО. Рекомендовано закрити вікна – ОК "Південь".
Деталі: У деяких районах міста видно задимлення, зокрема два осередки займання та сильний дим.
Усі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків.
За попередніми даними жертв немає.
В Одеській ОВА закликали одеситів не заважати працювати відповідним службам.
"Дякуємо нашим силам ППО і ДСНС", – сказав Братчук.
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