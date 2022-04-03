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Російські винищувачі потерпають від української ППО – британська розвідка

"Європейська правда"Неділя, 3 квітня 2022, 07:49

Російська авіація концентрує удари у напрямку південного сходу України, але українські Збройні сили продовжують "складати серйозну проблему" російським повітряним силам та ракетним операціям.

Про це йдеться у розвідувальних даних Міноборони Великої Британії про війну в Україні.

У заяві зазначається, що російські літаки, як і раніше, "вразливі до систем ППО малого і середнього радіуса дії".

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"Внаслідок нездатності виявити та знищити системи ППО зусилля російських сил щодо встановлення панування у повітрі серйозно утруднені, що значно впливає на їхню здатність підтримувати наступ наземних сил", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Цього тижня ЗСУ вперше збили російський гелікоптер Мі-28 переносним зенітно-ракетним комплексом Starstreak, який надала Британія.

Джерело в Міністерстві оборони Британії повідомило виданню The Times, що зенітна система використовується в Україні майже тиждень, і вважає, що на відео з Луганської області зображена робота системи Starstreak.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 31 березня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні буде відправлено більше летального озброєння для протистояння російській агресії.

Теми: авіаРосіявійнаВелика Британія
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