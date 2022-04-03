Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Казахстані заявили, що на президента готував замах агент, який сіяв "русофобські погляди"

Неділя, 3 квітня 2022, 08:05
Казахстан, "агент", фото КНБ РК

У Казахстані заявили, що на президента Касим-Жомарта Токаєва готувався замах, затримано громадянина Казахстану, який нібито працював на іноземну розвідку.

Джерело: Tengrinews.kz із посиланням на прес-службу Комітету національної безпеки Казахстану (КНБ)

Деталі: 25 березня в Нур-Султані контррозвідка КНБ затримала "агента іноземної розвідки", громадянина РК "А", який нібито планував замах на президента Казахстану та інших високопоставлених державних службовців.

Водночас він нібито планував терористичні акти щодо працівників спеціальних та правоохоронних органів.

У результаті обшуку вилучено снайперську гвинтівку іноземного виробництва з глушником, наркотичні засоби та велику суму грошей. Зброю в Казахстан було завезено частинами у професійно замаскованому вигляді, йдеться у повідомленні.

 

Крім того, повідомляється, що агентом "А" відпрацьовувалися завдання щодо просування "антиросійської пропаганди" в РК та створення в суспільстві "русофобських поглядів" шляхом публікації в соціальних мережах відповідних матеріалів.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті попереднього слідства громадянин РК зізнався у скоєнні вищевказаних діянь за завданням і в інтересах іноземної держави.

КНБ Казахстану проводить розслідування відповідно до частини 1 статті 24 "приготування до злочину та замаху на злочин" та частини 4 статті 255 "акт тероризму" КК РК.

Головне сьогодні

Зеленський про росіян: "Вони знають, що вони нацисти"

фотоСоратник Медведчука Погребинський після обшуку залишив Україну – ЗМІ

відеоКличко до киян, які виїхали: Будь ласка, з поверненням трохи зачекайте

уточнено"Якщо можете – евакуюйтеся": влада звернулася до жителів двох областей

США забороняють інвестиції в РФ та вводять санкції проти дочок Путіна

ОП назвав "медійним хайпом" заяву Орбана про перемовини в Будапешті

Усі новини...
Останні новини
22:18
14,6 тис. українських сімей готові тимчасово прихистити дітей, які залишилися без батьків
22:15
Бельгія заблокувала платежів на майже 200 мільярдів євро через санкції
22:13
ФОТОІрпінь: волонтери й комунальники розчистили п’яту частину вулиць
21:58
Харківщина: росіяни обстріляли Балаклію, троє загиблих
21:56
Санду прокоментувала інформацію, що Придністров’я готується приймати літаки з РФ
21:45
Як знезаразити воду, якщо доступу до питної немає – пояснення МОЗ
21:45
На Гостомельщині комендантська година триватиме цілий тиждень
21:40
Британська фарм-компанія GSK припинила імпорт добавок та вітамінів до РФ
21:40
Харків: мер не бачить потреби у масовій евакуації міста
21:36
Щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу Новоолексіївки
Усі новини...