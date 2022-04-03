У Казахстані заявили, що на президента готував замах агент, який сіяв "русофобські погляди"

У Казахстані заявили, що на президента Касим-Жомарта Токаєва готувався замах, затримано громадянина Казахстану, який нібито працював на іноземну розвідку.

Джерело: Tengrinews.kz із посиланням на прес-службу Комітету національної безпеки Казахстану (КНБ)

Деталі: 25 березня в Нур-Султані контррозвідка КНБ затримала "агента іноземної розвідки", громадянина РК "А", який нібито планував замах на президента Казахстану та інших високопоставлених державних службовців.

Водночас він нібито планував терористичні акти щодо працівників спеціальних та правоохоронних органів.

У результаті обшуку вилучено снайперську гвинтівку іноземного виробництва з глушником, наркотичні засоби та велику суму грошей. Зброю в Казахстан було завезено частинами у професійно замаскованому вигляді, йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що агентом "А" відпрацьовувалися завдання щодо просування "антиросійської пропаганди" в РК та створення в суспільстві "русофобських поглядів" шляхом публікації в соціальних мережах відповідних матеріалів.

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У результаті попереднього слідства громадянин РК зізнався у скоєнні вищевказаних діянь за завданням і в інтересах іноземної держави.

КНБ Казахстану проводить розслідування відповідно до частини 1 статті 24 "приготування до злочину та замаху на злочин" та частини 4 статті 255 "акт тероризму" КК РК.