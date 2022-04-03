У Казахстані заявили, що на президента готував замах агент, який сіяв "русофобські погляди"

У Казахстані заявили, що на президента Касим-Жомарта Токаєва готувався замах, затримано громадянина Казахстану, який нібито працював на іноземну розвідку.

Джерело: Tengrinews.kz із посиланням на прес-службу Комітету національної безпеки Казахстану (КНБ)

Деталі: 25 березня в Нур-Султані контррозвідка КНБ затримала "агента іноземної розвідки", громадянина РК "А", який нібито планував замах на президента Казахстану та інших високопоставлених державних службовців.

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Водночас він нібито планував терористичні акти щодо працівників спеціальних та правоохоронних органів.

У результаті обшуку вилучено снайперську гвинтівку іноземного виробництва з глушником, наркотичні засоби та велику суму грошей. Зброю в Казахстан було завезено частинами у професійно замаскованому вигляді, йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що агентом "А" відпрацьовувалися завдання щодо просування "антиросійської пропаганди" в РК та створення в суспільстві "русофобських поглядів" шляхом публікації в соціальних мережах відповідних матеріалів.

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У результаті попереднього слідства громадянин РК зізнався у скоєнні вищевказаних діянь за завданням і в інтересах іноземної держави.

КНБ Казахстану проводить розслідування відповідно до частини 1 статті 24 "приготування до злочину та замаху на злочин" та частини 4 статті 255 "акт тероризму" КК РК.