Сєвєродонецьк: росіяни втретє за тиждень влучили в один і той же будинок у центрі

Російській окупанти у місті Сєвєродонецьку втретє за тиждень влучили в один і той же будинок у центрі міста.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram і Facebook

Пряма мова Гайдая: "Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі – там розташовані лише житлові будинки. Однак ворог за останній тиждень тричі бив по цьому кварталу і усі три рази влучав в дім, де проживали звичайні сєвєродончани. Кожного разу бійці ДСНС гасили полум’я і рятували тих, хто там ще залишався. Бо наразі власного дому в цих людей вже практично немає".



Деталі: За словами Гайдая, за минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення зазнали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.



Зокрема, у Сєвєродонецьку горіли шість багатоповерхівок і магазин, у Рубіжному – п’ять об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – два будинки.

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Фото з Telegram Гайдая

Тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна.



Гайдай підкреслив, що наші Збройні сили непохитно тримають позиції. 2 квітня на лінії фронту на Луганщині і Донеччині вони відбили шість атак росіян, знищили 4 танки, 6 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.

Пізніше голова облВА повідомив, що у Варварівці окупанти обстріляли Іллінський чоловічий монастир.

Осколки снарядів вибили шибки у двох храмах обителі. Повністю згорів братський корпус, гараж та підсобні приміщення. Також пошкоджені споруди на госпдворі. Братія монастиря і трудники не постраждали.

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Гайдай нагадав, що раніше росіяни завдали збитків й іншим святиням Сєверодонецької єпархії. Неодноразово потрапляв під обстріл Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєверодонецьку. Пошкодження отримали храм ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість" (Сєверодонецьк), парафії у Лисичанську, Троїцькому та Рубіжному.