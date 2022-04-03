Сєвєродонецьк: росіяни втретє за тиждень влучили в один і той же будинок у центрі
Російській окупанти у місті Сєвєродонецьку втретє за тиждень влучили в один і той же будинок у центрі міста.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram і Facebook
Пряма мова Гайдая: "Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі – там розташовані лише житлові будинки. Однак ворог за останній тиждень тричі бив по цьому кварталу і усі три рази влучав в дім, де проживали звичайні сєвєродончани. Кожного разу бійці ДСНС гасили полум’я і рятували тих, хто там ще залишався. Бо наразі власного дому в цих людей вже практично немає".
Деталі: За словами Гайдая, за минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення зазнали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.
Зокрема, у Сєвєродонецьку горіли шість багатоповерхівок і магазин, у Рубіжному – п’ять об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – два будинки.
Тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна.
Гайдай підкреслив, що наші Збройні сили непохитно тримають позиції. 2 квітня на лінії фронту на Луганщині і Донеччині вони відбили шість атак росіян, знищили 4 танки, 6 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.
Пізніше голова облВА повідомив, що у Варварівці окупанти обстріляли Іллінський чоловічий монастир.
Осколки снарядів вибили шибки у двох храмах обителі. Повністю згорів братський корпус, гараж та підсобні приміщення. Також пошкоджені споруди на госпдворі. Братія монастиря і трудники не постраждали.
Гайдай нагадав, що раніше росіяни завдали збитків й іншим святиням Сєверодонецької єпархії. Неодноразово потрапляв під обстріл Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєверодонецьку. Пошкодження отримали храм ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість" (Сєверодонецьк), парафії у Лисичанську, Троїцькому та Рубіжному.