Луганщина: відремонтували повітряну лінію – 1 248 домівок зі світлом

У Луганській області відремонтували повітряну лінію, заживили 18 підстанцій, ще майже 1,5 тисячі домівок – знову зі світлом.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай

Деталі: Голова області повідомив, що за останні декілька днів комунальники повторно приєднали до енергосистеми Сєвєродонецьк, повернули газопостачання сєвєродончанам та лисичанам.

Пряма мова: "Вони щодня продовжують відновлювати майже зруйновану росіянами інфраструктуру.

Так, енергетикам вдалося підключити повітряну лінію напругою 35 кВ "Гірська-Лоскутівка" та під’єднати до неї підстанцію "Лоскутівка". Це дозволило заживити 18 трансформаторних підстанцій та подати електроенергію в домівки 1 248 абонентів".

Деталі: На цей час залишаються знеструмленими 535 трансформаторних підстанцій, 13 населених пунктів частково та 17 повністю. Чекають на повернення світла 95 938 споживачів