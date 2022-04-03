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Луганщина: відремонтували повітряну лінію – 1 248 домівок зі світлом

Олена РощінаНеділя, 3 квітня 2022, 09:38

У Луганській області відремонтували повітряну лінію, заживили 18 підстанцій, ще майже 1,5 тисячі домівок – знову зі світлом.

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай 

Деталі: Голова області повідомив, що за останні декілька днів комунальники повторно приєднали до енергосистеми Сєвєродонецьк, повернули газопостачання сєвєродончанам та лисичанам. 

Пряма мова: "Вони щодня продовжують відновлювати майже зруйновану росіянами інфраструктуру. 

Так, енергетикам вдалося підключити повітряну лінію напругою 35 кВ "Гірська-Лоскутівка" та під’єднати до неї підстанцію "Лоскутівка". Це дозволило заживити 18 трансформаторних підстанцій та подати електроенергію в домівки 1 248 абонентів".

Деталі: На цей час залишаються знеструмленими 535 трансформаторних підстанцій, 13 населених пунктів частково та 17 повністю. Чекають на повернення світла 95 938 споживачів

Теми: Луганська областьвійнаелектроенергіягаз
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