У Росії хочуть карати тих, хто виконуватиме "антиросійські санкції"

У Держдуму РФ 4 квітня внесуть поправки про кримінальну відповідальність за виконанні іноземних санкцій на території Росії.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на депутата Андрія Клішаса

Пряма мова Клішаса: "В понеділок внесемо поправки до кримінального кодексу за виконання обмежувальних заходів, введених іноземними державами (санкцій), на території РФ та розраховуємо на оперативний розгляд поправок Державною Думою".

Деталі: Раніше депутат "Єдиної Росії" повідомляв про підготовку поправок щодо запровадження кримінальної відповідальності для тих, хто виконує "антиросійські санкції всередині Росії".

За його словами, "на тлі західної санкційної істерії фіксуються випадки, коли російські компанії, у тому числі компанії з державною участю, відмовляються від роботи з санкційними банками та підприємствами під приводом, що вони самі ризикують потрапити під санкції". Депутат назвав це "допомогою погіршенню економічної ситуації".

Нагадаємо: Як повідомлялося, зараз ЄС готує новий раунд санкцій, під "прицілом" порти і судна РФ.

Водночас постачання нафти і газу з РФ вивели з-під санкцій через енергобезпеку Європи.