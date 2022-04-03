Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії хочуть карати тих, хто виконуватиме "антиросійські санкції"

Роман ПетренкоНеділя, 3 квітня 2022, 09:41
У Росії хочуть карати тих, хто виконуватиме антиросійські санкції

У Держдуму РФ 4 квітня внесуть поправки про кримінальну відповідальність за виконанні іноземних санкцій на території Росії.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на депутата Андрія Клішаса

Пряма мова Клішаса: "В понеділок внесемо поправки до кримінального кодексу за виконання обмежувальних заходів, введених іноземними державами (санкцій), на території РФ та розраховуємо на оперативний розгляд поправок Державною Думою".

Реклама:

Деталі: Раніше депутат "Єдиної Росії" повідомляв про підготовку поправок щодо запровадження кримінальної відповідальності для тих, хто виконує "антиросійські санкції всередині Росії".

За його словами, "на тлі західної санкційної істерії фіксуються випадки, коли російські компанії, у тому числі компанії з державною участю, відмовляються від роботи з санкційними банками та підприємствами під приводом, що вони самі ризикують потрапити під санкції". Депутат назвав це "допомогою погіршенню економічної ситуації".

Нагадаємо: Як повідомлялося, зараз ЄС готує новий раунд санкцій, під "прицілом" порти і судна РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас постачання нафти і газу з РФ вивели з-під санкцій через енергобезпеку Європи.

Теми: Росіясанкціївійнаекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Росія
Прем'єрка Литви прогнозує суперечки щодо того, як змусити РФ заплатити за війну в Україні
У ГУР визначили список російських об’єктів, які підлягають знищенню
Британські літаки захищають кораблі з українським зерном від нападу з боку РФ – ЗМІ
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: