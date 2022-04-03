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Ніч в областях: ворог обстрілював південь і схід, серед загиблих є діти

Ірина БалачукНеділя, 3 квітня 2022, 09:46
Ніч в областях: ворог обстрілював південь і схід, серед загиблих є діти
Результати ворожих обстрілів на Луганщині. Фото з Telegram голови Луганської облВА Сергія Гайдая

Уночі 3 квітня російські окупанти обстрілювали Харківську, Донецьку, Луганську та Херсонську області, серед загиблих є діти.  

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 1 квітня

Деталі: Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Сумській та Черкаській областях.

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На Полтавщині зранку тихо. На цей час постраждалих внаслідок вчорашнього обстрілу аеродрому в Миргороді немає.

Неспокійним був ранок в Одесі – лунала повітряна тривога та приблизно о шостій ранку була ракетна атака. Сили ППО частину ракет знищили. Наслідки з'ясовуються.

Харківська область. Вночі ворог продовжив обстрілювати з артилерії житлові райони, інформація про постраждалих уточнюється. По області ­­– ідуть бої в Ізюмському напрямку. Там також триває евакуація людей. У Балаклеї, на тимчасово окупованій території, стріляли по лікарні, постраждалих немає; пацієнти та персонал потребують евакуації.

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На Донеччині – стабільно напружено упродовж доби. Ворог обстрілював Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Торецьк, Очеретинську громаду, є численні пошкодження житлових будинків, пряме влучання у школу, церкву. По Бахмуту росіяни випустили ракети – загинув один цивільний. Маріуполь і надалі перебуває у блокаді.

На Луганщині тривають постійні обстріли міст, йдуть бої в окремих кварталах Рубіжного та Попасної. У Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному – п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох. 2 квітня евакуювали 2700 людей. Найбільше з Лисичанська – 1 800.

На Миколаївщині окупанти обстріляли один із населених пунктів області. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Вночі лунали повітряні тривоги по всієї області. Продовжуються рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в м. Миколаєві. Відновлюється електро- та газопостачання у звільнених населених пунктах.

Складною залишається ситуація на Херсонщині – ворог продовжує обстрілювати область. Серед загиблих є діти. Через вбивство цивільного населення прокуратура відкрила низку проваджень. У селах, де перебувають російські загарбники, дуже критична ситуація – знищено майже всю соціальну інфраструктуру.

У Чернігівській області триває звільнення територій від ворога. В громади області, звільнені від ворога, Чернігівська обласна військова адміністрація організовує доставку гуманітарної допомоги (продукти, ліки). Увечері 2 квітня вдалося доправити до міста 10 швидких допомог, укомплектованих ліками. У Чернігові ніч минула без обстрілів, була одна повітряна тривога.

Київська область звільнена від окупантів. Вночі лунало декілька тривог. Загалом ситуація контрольована. Сили оборони продовжують зачистку визволених пунктів, вже почалося розмінування. Дуже багато мін, пасток в населених пунктах вздовж Житомирської траси. Наразі найнебезпечніші місця – північ Бучанського та Вишгородського районів. ЗСУ продовжують там посилену зачистку. У визволених населених пунктах посилена комендантська година триватиме до 6 ранку 5 квітня.

Теми: Українавійна
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