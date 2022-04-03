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Влада 3 квітня спробує вивезти людей з Маріуполя та Луганщини

Роман ПетренкоНеділя, 3 квітня 2022, 09:57
Влада 3 квітня спробує вивезти людей з Маріуполя та Луганщини

У неділю 3 квітня влада спробує евакуювати людей з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя, а також із міст Луганщини.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук під час брифінгу

Пряма мова Верещук: "Сьогодні (3 квітня – ред.) продовжуємо роботу по евакуації людей гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя.

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Зараз під Бердянськом знаходиться 17 автобусів.

10 для евакуації маріупольців і місцевих мешканців з міста Бердянськ.

Якщо автобуси не пропустять проїхати в місто, просимо людей вийти до блокпосту на в’їзді до міста. Там вони вас чекатимуть".

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Деталі: За її словами, 7 автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом.

Також 3 квітня планується евакуація людей з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє Луганської області. Наразі влада чекає припинення вогню з боку окупаційних військ.

Теми: ВерещукевакуаціяМаріупольвійна
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