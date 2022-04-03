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В Італії конфіскували яхту підсанкційного росіянина

"Європейська правда"Неділя, 3 квітня 2022, 10:34

Італійська поліція конфіскувала яхту вартістю 3 мільйони євро, яка, за словами чиновників, належить росіянину, внесеному до санкційних списків.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Прокуратура муніципалітету Імперія, приблизно в 40 км від французького кордону, наказала конфіскувати яхту після завершення попереднього розслідування, яке розпочалося минулого місяця.

Влада спостерігала за яхтою під назвою New Vogue протягом кількох тижнів, щоб переконатися, що вона не залишить порт до того, як прокуратура завершить первинне розслідування, сказав чиновник порту.

Офіційно прізвище власника не називається.

Протягом останнього місяця італійська влада, як і їхні колеги в інших європейських країнах, конфіскували яхти, нерухомість та інші активи, що належать росіянам, які мають зв’язки з президентом Владіміром Путіним. Активи були арештовані по всій Італії, в тому числі в Тоскані та на острові Сардинія.

Нагадаємо, 29 березня Британія заарештувала у своїх водах першу елітну яхту, яка може належати одному з підсанкційних російських олігархів.

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Влада Гібралтару затримала суперяхту, пов'язану з власником найбільшого в Росії виробника сталевих труб Дмітрія Пумпянського. У Фінляндії затримали вже 21 яхту, які можуть належати підсанкційним особам або їхнім компаніям.

В середині березня 68-метрова розкішна яхта, що належить колишньому агенту КДБ та давньому соратнику Владіміра Путіна Стржаловському застрягла в норвезькому порту через те, що місцеві жителі відмовились продавати їй паливо.

Теми: ІталіяРосіяолігархи
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