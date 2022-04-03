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Харківщина: ворог завдав 21 удар із артилерії, мінометів і танків

Валентина РоманенкоНеділя, 3 квітня 2022, 10:47

2 квітня російські війська не використовували авіацію, але гатили по Харкову й області з артилерії, мінометів, танків.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу російські війська нанесли приблизно 21 удар із артилерії, мінометів, танків по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Нових будинків, центру міста, Дергачів.

Бойової авіації не спостерігаємо, але противник веде активну розвідку та запускає безпілотні літальні апарати.

По області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там наші ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. При цьому оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили РФ концентрують в напрямку Донбасу".

Деталі: Синєгубов зазначив: аби уникнути можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району, влада поступово евакуйовує населення.

2 квітня окупанти знову обстріляли Лозову. Внаслідок ракетного удару 4 людини отримали поранення, є пошкоджені будинки, понад 60 тисяч жителів громади без води, понад 40 тисяч – без світла. Місцева влада та комунальники активно працюють над відновленням.

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У Балаклії окупанти вистрелили з російських танків у Центральну районну лікарню. Будівля частково пошкоджена, тому пацієнти та персонал потребують негайної евакуації. У неділю влада планує евакуювати близько 70 людей.

Триває направлення гуманітарної допомоги в місто та область.

Теми: Харківська областьвійна
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