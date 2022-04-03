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Харківщина: ворог завдав 21 удар із артилерії, мінометів і танків

Валентина РоманенкоНеділя, 3 квітня 2022, 10:47

2 квітня російські війська не використовували авіацію, але гатили по Харкову й області з артилерії, мінометів, танків.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу російські війська нанесли приблизно 21 удар із артилерії, мінометів, танків по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Нових будинків, центру міста, Дергачів.

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Бойової авіації не спостерігаємо, але противник веде активну розвідку та запускає безпілотні літальні апарати.

По області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там наші ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. При цьому оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили РФ концентрують в напрямку Донбасу".

Деталі: Синєгубов зазначив: аби уникнути можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району, влада поступово евакуйовує населення.

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2 квітня окупанти знову обстріляли Лозову. Внаслідок ракетного удару 4 людини отримали поранення, є пошкоджені будинки, понад 60 тисяч жителів громади без води, понад 40 тисяч – без світла. Місцева влада та комунальники активно працюють над відновленням.

У Балаклії окупанти вистрелили з російських танків у Центральну районну лікарню. Будівля частково пошкоджена, тому пацієнти та персонал потребують негайної евакуації. У неділю влада планує евакуювати близько 70 людей.

Триває направлення гуманітарної допомоги в місто та область.

Теми: Харківська областьвійна
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