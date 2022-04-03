Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Луганщині чотири мери виявилися зрадниками – голова ОВА

Олена РощінаНеділя, 3 квітня 2022, 10:48
На Луганщині чотири мери виявилися зрадниками – голова ОВА
Зрадник Сергій Хортів, скриншот

У Луганській області серед голів громад виявилися чотири зрадники: у Рубіжному, Станиці Луганській, Міловому й Марківці. 

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Facebook і в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова: "Серед голів громад маємо чотирьох зрадників у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих особах після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів".

Реклама:

Деталі: В ефірі телемарафону на запитання про мера Рубіжного, який втік і показує відео про нібито українських "нацистів", Гайдай відповів, що випадки колабораціонізму – не часті, поодинокі. 

"Є в нас приклади, на жаль, у Станиці Луганській, в Марківці і в МІловому. Решта керівників територій або виїхали, або залишилися на території, але не співпрацюють з окупантами – просто займаються гуманітарними питаннями", – додав голова ОВА.

Вочевидь, йдеться про Сергія Хортіва (Рубіжне), Альберта Зінченка (Станиця Луганська), Ігоря Дзюбу (Марківка) та Олега Савченка (Мілове).

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону військових Російської Федерації. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ "нацистами" і закликає скласти зброю.

Майже з перших днів війни з ним не було зв’язку, тому 4 березня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.

31 березня президент створив дві військові адміністрації у містах Рубіжне й Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області.

Хортів заявляв російським журналістам, що не виходив на зв'язок із українською владою, бо його хотіли вбити, як і мера Кремінної.

Мера Кремінної Володимира Струка знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у ділянку серця 2 березня. За словами дружини, 1 березня його викрали люди в камуфляжній формі. Струк свого часу був нардепом від "Партії регіонів", виступав за Росію, його підозрювали у сприянні угрупованню "ЛНР", але він переміг на виборах 2020 року.

1 березня Луганська обласна прокуратура почала кримінальні провадження щодо голови Марківської об’єднаної територіальної громади та голови Міловської об’єднаної територіальної громади за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), бо вони перейшли на бік Росії та допомагали росіянам вести підривну діяльність проти України.

На виборах восени 2020 року головою Марківської громади став Ігор Дзюба, головою Міловської громади – Олег Савченко.

2 березня Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розпочала розслідування стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двох заступників за фактом державної зради. Селищним головою Станиці Луганської був Альберт Зінченко.

УП, доповнено
Теми: Луганська областьвійнадержзрадапропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: