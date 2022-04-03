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На Луганщині чотири мери виявилися зрадниками – голова ОВА

Олена РощінаНеділя, 3 квітня 2022, 10:48
Зрадник Сергій Хортів, скриншот

У Луганській області серед голів громад виявилися чотири зрадники: у Рубіжному, Станиці Луганській, Міловому й Марківці. 

Джерело: голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Facebook і в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова: "Серед голів громад маємо чотирьох зрадників у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих особах після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів".

Деталі: В ефірі телемарафону на запитання про мера Рубіжного, який втік і показує відео про нібито українських "нацистів", Гайдай відповів, що випадки колабораціонізму – не часті, поодинокі. 

"Є в нас приклади, на жаль, у Станиці Луганській, в Марківці і в МІловому. Решта керівників територій або виїхали, або залишилися на території, але не співпрацюють з окупантами – просто займаються гуманітарними питаннями", – додав голова ОВА.

Вочевидь, йдеться про Сергія Хортіва (Рубіжне), Альберта Зінченка (Станиця Луганська), Ігоря Дзюбу (Марківка) та Олега Савченка (Мілове).

Цьому передувало: 1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону військових Російської Федерації. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ "нацистами" і закликає скласти зброю.

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Майже з перших днів війни з ним не було зв’язку, тому 4 березня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.

31 березня президент створив дві військові адміністрації у містах Рубіжне й Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області.

Хортів заявляв російським журналістам, що не виходив на зв'язок із українською владою, бо його хотіли вбити, як і мера Кремінної.

Мера Кремінної Володимира Струка знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у ділянку серця 2 березня. За словами дружини, 1 березня його викрали люди в камуфляжній формі. Струк свого часу був нардепом від "Партії регіонів", виступав за Росію, його підозрювали у сприянні угрупованню "ЛНР", але він переміг на виборах 2020 року.

1 березня Луганська обласна прокуратура почала кримінальні провадження щодо голови Марківської об’єднаної територіальної громади та голови Міловської об’єднаної територіальної громади за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), бо вони перейшли на бік Росії та допомагали росіянам вести підривну діяльність проти України.

На виборах восени 2020 року головою Марківської громади став Ігор Дзюба, головою Міловської громади – Олег Савченко.

2 березня Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розпочала розслідування стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двох заступників за фактом державної зради. Селищним головою Станиці Луганської був Альберт Зінченко.

УП, доповнено
Теми: Луганська областьвійнадержзрадапропаганда
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