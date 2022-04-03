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Кількість вбитих російських окупантів в Україні досягла 18 тисяч - Генштаб

Валентина РоманенкоНеділя, 3 квітня 2022, 11:00

Від початку повномасштабної війни з Україною російська окупаційна армія втратила вбитими 18 тисяч вояк.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 18000 осіб,
  • танків ‒ 644 од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 1830 од,
  • артилерійських систем – 325 од,
  • РСЗВ - 105 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 143 од,
  • гелікоптерів – 134 од,
  • автомобільної техніки - 1249 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89.
  • спеціальна техніка - 24.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теми: війнаРосія
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