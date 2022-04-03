Кількість вбитих російських окупантів в Україні досягла 18 тисяч - Генштаб
Неділя, 3 квітня 2022, 11:00
Від початку повномасштабної війни з Україною російська окупаційна армія втратила вбитими 18 тисяч вояк.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 18000 осіб,
- танків ‒ 644 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1830 од,
- артилерійських систем – 325 од,
- РСЗВ - 105 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 143 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки - 1249 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89.
- спеціальна техніка - 24.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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