Кількість вбитих російських окупантів в Україні досягла 18 тисяч - Генштаб

Від початку повномасштабної війни з Україною російська окупаційна армія втратила вбитими 18 тисяч вояк.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

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особового складу - близько 18000 осіб,

танків ‒ 644 од,

бойових броньованих машин ‒ 1830 од,

артилерійських систем – 325 од,

РСЗВ - 105 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 143 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1249 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89.

спеціальна техніка - 24.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.