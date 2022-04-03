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"Полностью горит, бл..., уходим!": черговий російський Су-34 збили українські воїни

Валентина РоманенкоНеділя, 3 квітня 2022, 13:04
Полностью горит, бл..., уходим!: черговий російський Су-34 збили українські воїни
Су-34. ілюстративне фото

У Харківській області українські Повітряні сили збили черговий ворожий бомбардувальник.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: 3 квітня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині.

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Деталі: Facebook-сторінка командування ПС оприлюднила також відео з радіоперехопленням перемовин окупантів.

Оновлено: Пізніше з'явилися і фото збитого літака.

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Теми: війнаХарківська область
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