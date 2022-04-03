"Полностью горит, бл..., уходим!": черговий російський Су-34 збили українські воїни
Неділя, 3 квітня 2022, 13:04
У Харківській області українські Повітряні сили збили черговий ворожий бомбардувальник.
Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: 3 квітня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині.
Реклама:
Деталі: Facebook-сторінка командування ПС оприлюднила також відео з радіоперехопленням перемовин окупантів.
Оновлено: Пізніше з'явилися і фото збитого літака.
ВІДЕО ДНЯ