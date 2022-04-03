Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Полностью горит, бл..., уходим!": черговий російський Су-34 збили українські воїни

Валентина РоманенкоНеділя, 3 квітня 2022, 13:04
Су-34. ілюстративне фото

У Харківській області українські Повітряні сили збили черговий ворожий бомбардувальник.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: 3 квітня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині.

Деталі: Facebook-сторінка командування ПС оприлюднила також відео з радіоперехопленням перемовин окупантів.

Оновлено: Пізніше з'явилися і фото збитого літака.

 
 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаХарківська область
Головне сьогодні

Війська РФ мають частковий успіх у двох-трьох населених пунктах – зведення Генштабу

CNN: Конгресмени вимагають від Байдена дати Україні більше ракет і літаків

Тіла вбитих з'явилися на вулицях Бучі у період окупації міста військами РФ – знімки супутника

Медведєв емоційно відреагував на висилку дипломатів РФ із низки країн

ЄС розглядає альтернативу ембарго для нафти та вугілля з РФ – WSJ

Зеленський про статтю РИА Новости: Один з доказів для майбутнього трибуналу

Усі новини...
війна
Армійський щоденник. Павло Казарін – про українську весну
Чернігів знищений на 70%, ворог - на відстані півтори години їзди - мер
Кремль знайшов "русофобський" ген у європейців
Останні новини
11:26
Зеленський про гарантії безпеки: різні країни готові гарантувати різне
11:23
Мер Бучі кличе в місто депутатів, комунальників та медиків
11:20
Бориспільський аеропорт втратив 3,5 мільярдів доходів, Укрпошта — 500 мільйонів
11:18
На Мосбіржі у березні на 30% збільшились валютні торги
11:12
опитування35% українців, які перетинають кордон, вважають допомогу світу Україні достатньою
11:00
Українці через "Дію" зібрали вже 235 мільйонів на армію
10:51
Чотири крилатих ракети збили над західними областями
10:49
Fitch відкликало рейтинги восьми російських компаній
10:48
Між Грузією та Україною розгоряється новий конфлікт через можливий транзит для армії РФ
10:45
Знижка на російську нафту досягла рекордного значення
Усі новини...