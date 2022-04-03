ЄС обіцяє допомогти Україні у покаранні РФ за "бучанську різанину"
Президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє підтримку з боку Євросоюзу за воєнні злочини, скоєні армією РФ на півночі Київщини.
Про це політик написав – за його словами – після того, як побачив фото зі звільненої Бучі.
"Я шокований вражаючими світлинами що свідчать про звірства, скоєні російською армією у звільнених районах Київщини", - зізнався Мішель, додавши до свого твіту помітку "бучанська різанина" (#BuchaMassacre).
Очільник Європейської ради вважає, що це – докази воєнних злочинів, що мають бути використані в суді.
"Євросоюз допомагає Україні та неурядовим організаціям збирати необхідні докази для переслідування (відповідальних) у міжнародних судах. Будуть нові санкції та нова підтримка", - додав він.
Політик завершив допис, який написаний англійською, двома словами української мовою: "Слава Україні!"
Раніше повідомлялося, що ЄС готує нові санкції, але не проти енергетичного сектора РФ.
Така позиція має підтримку не усіх держав-членів. Прем’єр Польщі розкритикував небажання Європи вводити більш суворі санкції проти РФ.