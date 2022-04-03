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Міністр фінансів Німеччини проти ембарго на енергоносії з РФ, тому що це втрата добробуту

"Європейська правда"Неділя, 3 квітня 2022, 13:27

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії в рамках санкційної політики ЄС за вторгнення в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю Bild, пише "Європейська правда".

На питання журналістів, чому Німеччина продовжує фінансувати кампанію розпалювача війни Путіна в Україні за рахунок імпорту газу та нафти, міністр відповів: "Усі варіанти на столі. Санкції вже є безпрецедентними. Але вони повинні вдарити по режиму Путіна і не поставити під загрозу стабільність Німеччини".

Він також гарантував, що наступної зими в Німеччині ніхто не замерзне. "Ми нарощуємо резерви та відкриваємо альтернативні джерела постачання. Це теж коштує великих грошей, але це необхідно", - сказав Лінднер.

Міністр заявив, що "війна в Україні робить усіх нас біднішими, наприклад, тому що ми повинні платити більше за імпортні енергоносії".

"Цю втрату добробуту не може компенсувати навіть держава. Але можемо пом’якшити найбільші потрясіння, і ми це робимо. Ось чому ми підтримуємо нужденних і забезпечимо існування компаній, для яких є загроза. Але оскільки фінансування обмежене, ці заходи можуть бути лише тимчасовими", - сказав він.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що після нападу Росії на Україну Лінднер заявив йому в Берліні, що Україні залишилось "всього декілька годин", тому виступив проти поставок зброї Києву та відключення РФ від SWIFT.

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Як відомо, до початку відкритого вторгнення РФ Німеччина виступала категорично проти поставок озброєння Україні, бо вважала, що це призведе до ескалації на Донбасі.

26 лютого Німеччина уперше дозволила третім країнам надіслати зброю в Україну, а потім розпочала власні поставки.

Теми: НімеччинаРосія
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