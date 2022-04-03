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Міністр фінансів Німеччини проти ембарго на енергоносії з РФ, тому що це втрата добробуту

"Європейська правда"Неділя, 3 квітня 2022, 13:27

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії в рамках санкційної політики ЄС за вторгнення в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю Bild, пише "Європейська правда".

На питання журналістів, чому Німеччина продовжує фінансувати кампанію розпалювача війни Путіна в Україні за рахунок імпорту газу та нафти, міністр відповів: "Усі варіанти на столі. Санкції вже є безпрецедентними. Але вони повинні вдарити по режиму Путіна і не поставити під загрозу стабільність Німеччини".

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Він також гарантував, що наступної зими в Німеччині ніхто не замерзне. "Ми нарощуємо резерви та відкриваємо альтернативні джерела постачання. Це теж коштує великих грошей, але це необхідно", - сказав Лінднер.

Міністр заявив, що "війна в Україні робить усіх нас біднішими, наприклад, тому що ми повинні платити більше за імпортні енергоносії".

"Цю втрату добробуту не може компенсувати навіть держава. Але можемо пом’якшити найбільші потрясіння, і ми це робимо. Ось чому ми підтримуємо нужденних і забезпечимо існування компаній, для яких є загроза. Але оскільки фінансування обмежене, ці заходи можуть бути лише тимчасовими", - сказав він.

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Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що після нападу Росії на Україну Лінднер заявив йому в Берліні, що Україні залишилось "всього декілька годин", тому виступив проти поставок зброї Києву та відключення РФ від SWIFT.

Як відомо, до початку відкритого вторгнення РФ Німеччина виступала категорично проти поставок озброєння Україні, бо вважала, що це призведе до ескалації на Донбасі.

26 лютого Німеччина уперше дозволила третім країнам надіслати зброю в Україну, а потім розпочала власні поставки.

Теми: НімеччинаРосія
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