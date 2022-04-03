Глава МЗС Німеччини про Бучу: насильство Путіна знищує безневинні сім'ї

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що винні у воєнних злочинах в Україні мають бути покарані.

Про це вона написала у Twitter, коментуючи інформацію про вбивства цивільних мешканців Бучі, повідомляє "Європейська правда".

"Фотографії з Бучі нестерпні. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає кордонів", - написала Бербок.

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"Винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії та надамо Україні ще більшу підтримку в її захисті", - додала вона.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії в рамках санкційної політики ЄС за вторгнення в Україну.

Як відомо, до початку відкритого вторгнення РФ Німеччина виступала категорично проти поставок озброєння Україні, бо вважала, що це призведе до ескалації на Донбасі.

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26 лютого Німеччина уперше дозволила третім країнам надіслати зброю в Україну, а потім розпочала власні поставки.