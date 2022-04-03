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Немає підтвердження, що росіяни можуть слухати розмови українців – Держспецзв’язку

Ірина БалачукНеділя, 3 квітня 2022, 15:18
Немає підтвердження, що росіяни можуть слухати розмови українців – Держспецзв’язку
Фото pixabay.com

Держспецзв’язку не підтверджує інформацію, що російські окупанти мають можливість прослуховувати розмови українців.

Джерело: Держспецзв’язку у Telegram

​​Дослівно Держспецзв’язку: "Наразі у нас немає ніяких підтверджень щодо здатності російських військових прослуховувати розмови українців".

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Деталі: Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь розповів, що усі подібні заяви виявилися фейками і частиною інформаційно-психологічних операцій. Вони мали на меті залякати українців, а також примусити наших громадян припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки.

У Держспецзв’язку додали, що це – не єдиний випадок поширення серед громадян дезінформації. Раніше розповсюджували фейки, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування і радили відключити телефони. Такі повідомлення теж були неправдою.
 

Теми: Українавійнадезінформація
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