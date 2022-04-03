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Кремль знайшов "русофобський" ген у європейців

Роман ПетренкоНеділя, 3 квітня 2022, 16:23
фото: тасс

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, мешканці Європи мають особливий ген, який заважає їм перебувати у стані "взаємовигідного співіснування з Росією".

Джерело: Пєсков у ефірі програми "Москва. Кремль. Путін"

Пряма мова Пєскова: "У європейців є якийсь ген, який заважає їм звільнитися від цього лушпиння і перебувати з нами в стані взаємовигідного співіснування.

Це якась чи то зайва хромосома, чи ще щось, але в них це є".

Деталі: Він заявив, що при цьому "можна навчитися і з цією зайвою хромосомою" жити, а також "все одно звикнути один до одного".

Нагадаємо: Як повідомлялося, зараз ЄС готує новий раунд санкцій, під "прицілом" порти і судна РФ.

Водночас постачання нафти і газу з РФ вивели з-під санкцій через енергобезпеку Європи.

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Теми: ПутінЄСвійнаРосія
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