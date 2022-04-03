Чернігів знищений на 70%, ворог - на відстані півтори години їзди - мер

Місто Чернігів знищене на 70%, не працює бізнес, немає надходжень до бюджету.

Джерело: міський голова Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі національного телемарафону 3 квітня

Пряма мова: "Це питання загальнонаціонального марафону (журналіст поцікавився, як місто пережило минулу ніч –ред.) дуже втомлює і мене особисто, і чернігівців. Тому що місто знищено на 70%. Люди вже перестали цікавитися, скільки мін прилетіло… 20, 30… Журналістів постійно цікавить, скільки було обстрілів і які наслідки. Наслідки дуже тяжкі: як і в Бучі і в Харкові, і можливо, в Маріуполі.

Нагальні питання для чернігівців – це завтрашній день...

Мене турбує опалювальний період, який на сьогоднішній день ми не в змозі забезпечити. Турбує оцінка збитків... в який спосіб це зробити. Мене турбує, що немає надходжень до бюджету, не працює бізнес. Зрозумійте – абсолютно інші умови в тих містах, де не було бойових дій, де працює бізнес і виконуються всі планові надходження до бюджету…

Такі міста, як Маріуполь, Буча, Чернігів... Потрібно вирішувати купу проблем".

Деталі: Атрошенко зізнався, що затишшя лякає його не менше за авіаудари. Адже місто потрібно відбудовувати, а противник може повернутись у будь-який час (їхати - півтори години – висловився мер).

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Водночас Атрошенко зазначив, що в регіоні йдуть зачистки залишків окупаційних військ і розмінування, і "це – прекрасно".

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